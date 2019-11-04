شاهد: عمليات إجلاء إثر فيضانات تضرب إيطاليا

ضرب إعصار إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في فيضانات مفاجئة وعمليات إجلاء في شمال غرب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو صادر عن فريق الإطفاء الإيطالي، يوم الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحد السكان وقد تم إنزاله من شرفة منزله على نقالة مثبتة بحبال، بعد أن تضرر بسبب الإنهيارات الأرضية.

كما أنه تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء منطقة ليغوريا يوم الاثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استمرار حالة التأهب، وتوقعات هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.