شاهد: التلوث يصل لأعلى معدل له هذا العام في نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية حالة الطوارئ الصحية بعدما وصلت معدلات التلوث في العاصمة نيودلهي لأعلى معدل لها هذا العام. وأدى الضباب الكثيف الناتج عن التلوث إلى تحويل أكثر من 30 رحلة طيران نظراً لسوء الرؤية كما أغلقت السلطات المدارس. وفضل العديد من سكان العاصمة البقاء داخل منازلهم للابتعاد عن الأجواء الملوثة هذه الأيام.
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