شاهد: مظاهرة نسائية بالشموع في بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة

خرجت مئات النساء في مظاهرة نسائية في العاصمة اللبنانية وأضأن الشموع متوجهات إلى مقر الحكومة اللبنانية الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر للمطالبة باستقالة الحكومة.
وخرجت المظاهرة بعد ساعات من كشف مصادر عن لقاء تم بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل وصف بالإيجابي، ونوقشت فيه بحسب المصادر جميع الأفكار لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وهو اللقاء الثاني بين الحريري وباسيل في ثلاثة أيام.
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