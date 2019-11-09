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شاهد: 30 سنة على سقوط جدار برلين

تظهر مقاطع الفيديو، نقطة تفتيش تشارلي، المحطة الحدودية الشهيرة الواقعة بين برلين الشرقية والغربية وتحت حراسة مشددة من قبل الجيش، على كلا الجانبين.

تم بناء جدار برلين من قبل جمهورية ألمانيا الديمقراطية، والمعروفة أيضًا باسم ألمانيا الشرقية، في عام 1961 لمنع الأشخاص من الفرار إلى برلين الغربية، التي تسيطر عليها جمهورية ألمانيا الاتحادية الحليفة مع الولايات المتحدة.

علما أن جدار برلين سقط في التاسع من نوفمبر عام 1989 ، مع الخناق السوفيتي على الكتلة الشرقية.

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