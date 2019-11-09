شاهد: الاحتفال بذكرى سقوط جدار برلين بعرض لأشهر سيارات ألمانيا الشرقية

أحيى بعض الألمان ذكرى مرور ثلاثين عاماً على سقوط جدار برلين بعرض خاص لأشهر السيارات المنتجة في ألمانيا الشرقية. وانطلقت مئات السيارات عبر بوابة في قرية مودلارويت، التي شكلت نقطة حدودية بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) وإقليم بافاريا في ألمانيا الغربية قبل توحيد الجارتين عام 1990. وتصدرت سيارات "ترابانت" التي عُرفت شعبيا في ألمانيا الشرقية باسم "ترابيز" العرض.
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