شاهد: بريطانيا تحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بحضور الملكة

بحضور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودوقة كورنويل ودوق ودوقة كمبريدج ودوق ودوقة ساسكس وأفراد من العائلة المالكة أحيت بريطانيا الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى و تكريم قتلاها وقتلى الصراعات اللاحقة. وتابعت الملكة من الشرفة ولي عهدها تشارلز وهو يضع إكليلاً من الخشخاش القرمزي على النصب التذكاري للحرب بالقرب من البرلمان. ويقام الحفل كل عام في أقرب يوم أحد لذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الساعة الذي صادف صباح الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. وتجمع الآلاف من الأفراد العسكريين، وقدامى المحاربين وأفراد الجمهور في الشوارع المحيطة بالنصب.
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