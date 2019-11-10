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شاهد: ألعاب نارية وعرض ساحر في احتفالات ذكرى سقوط جدار برلين

أتممت ألمانيا مساء السبت احتفالاتها بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين بعرض بصري مذهل عند بوابة براندنبورغ الشهيرة. وشارك في الاحتفالات رؤساء كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ومهّد سقوط جدار برلين لنهاية الحكم الشيوعي في دول شرق أوروبا وإعادة توحيد الألمانيتين بعد 51 عاماً من الانفصال.

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