شاهد: ألعاب نارية وعرض ساحر في احتفالات ذكرى سقوط جدار برلين

أتممت ألمانيا مساء السبت احتفالاتها بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين بعرض بصري مذهل عند بوابة براندنبورغ الشهيرة. وشارك في الاحتفالات رؤساء كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ومهّد سقوط جدار برلين لنهاية الحكم الشيوعي في دول شرق أوروبا وإعادة توحيد الألمانيتين بعد 51 عاماً من الانفصال.
No Comment المزيد من
شاهد: بريطانيا تحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بحضور الملكة
شاهد: باندا عملاقة تلهو فرحاً وسط ثلوج غرب الصين
شاهد: الاحتفال بذكرى سقوط جدار برلين بعرض لأشهر سيارات ألمانيا الشرقية
شاهد: مهرجان وطني في اليابان احتفالاً بتتويج الإمبراطور ناروهيتو
شاهد: 30 سنة على سقوط جدار برلين
شاهد: عشرات الحرائق تلتهم غابات أستراليا بسبب الجفاف والرياح القوية
شاهد: 100 عام على رحيل أمير المشردين الرسام موديلياني في صور
شاهد: متجر فرنسي شهير يسدل الستار عن "واجهة خاصة لعيد الميلاد" في باريس
شاهد: عامودُ ماءٍ يصلُ البحر بالسحاب قبالة شواطئ ليغوريا الإيطالية
شاهد: موسكو تحيي ذكرى استعراض عسكري تاريخي في الساحة الحمراء
شاهد: تواصل الاشتباكات في مدن بوليفيا بين مؤيدي ومعارضي الرئيس موراليس
شاهد: مظاهرة نسائية بالشموع في بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة
شاهد: بريجيت ماكرون في زيارة لمدرسة صينية في شنغهاي
شاهد: فنان إيطالي شاب يحول جذوع الأشجار إلى منحوتات تزين شوارع روما