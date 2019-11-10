شاهد: الروبوتات تلعب كرة القدم في بطولة خاصة في موسكو

احتضنت العاصمة الروسية موسكو بطولة آسيا والمحيط الهادي لمنافسات الروبوتات في رياضة كرة القدم. واختتمت البطولة اليوم الأحد بفوز روبوتات روسيا على نظيراتها الإيرانية في المباراة النهائية بنتيجة 9 – 1. وشهدت البطولة مشاركة 200 فريق ضموا روبوتات متنوعة الأحجام والتقنيات.
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