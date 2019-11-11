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شاهد: منتخب سبرينغبوكس للرغبي يعود إلى وطنه للإحتفال بالتتويج بكأس العالم

عاد الأحد قائد منتخب جنوب إفريقيا للرغبي "سبرينغبوكس" إلى مسقط رأسه في بورت إليزابيت للمرة الأولى وهو يحمل كأس العالم التي فاز بها المنتخب في اليابان. ويعد سيا كوليسي، أول لاعب ذا بشرة سوداء يقود منتخب الرغبي في جنوب إفريقيا، حيث كان الفصل العنصري قائماً حتى أوائل التسعينيات. وطيلة سنوات تشكل منتخب جنوب إفريقيا للرغبي من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء.

وتجول اللاعبون في مدينة بورت إليزابيث على متن الحافلة للإحتفال بهذا الفوز مه الجماهير الذين احتشدوا على طول الطرق الرئيسية.

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