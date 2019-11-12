تمكن الخنزير "ليلو" من تغيير يوميات المسافرين في مطار سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة حيث يقوم بالتخفيف من معاناة المسافرين من خلال إضفاء جوّ من البهجة والطمأنينة والمرح خاصة أولئك الذين يعانون من التعب والإرهاق بسبب تنقلاتهم.
ويتجول "ليلو" مع صديقته تاتيانا دانيلوفا في إطار برنامج "لواء الأمن"، وهو برنامج علاجي يهدف إلى جلب حيوانات مدربة إلى المطار، لتشجيع المسافرين وتخفيف مخاوف السفر عنهم. ويرتدي "ليلو" قبعة طيار وبدلة أنيقة، أما حوافره فتمّ طلاؤها باللون الأحمر.
No Comment المزيد من
استعمال تقنية هولوغرام في حفل افتتاح ملعب في الأرجنتين.. شاهد واستمع
شاهد: منتخب سبرينغبوكس للرغبي يعود إلى وطنه للإحتفال بالتتويج بكأس العالم
شاهد: اشتباكات وسط بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية
في ذكرى الحرب العالمية الأولى طائرة تنثر 650 ألف زهرة خشخاش في لندن
شاهد: مظاهرة ضد الإسلاموفوبيا في باريس بمشاركة ثلاثة عشر ألف شخص
شاهد: الروبوتات تلعب كرة القدم في بطولة خاصة في موسكو
شاهد: ألعاب نارية وعرض ساحر في احتفالات ذكرى سقوط جدار برلين
شاهد: بريطانيا تحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بحضور الملكة
شاهد: باندا عملاقة تلهو فرحاً وسط ثلوج غرب الصين
شاهد: الاحتفال بذكرى سقوط جدار برلين بعرض لأشهر سيارات ألمانيا الشرقية
شاهد: مهرجان وطني في اليابان احتفالاً بتتويج الإمبراطور ناروهيتو
شاهد: 30 سنة على سقوط جدار برلين
شاهد: عشرات الحرائق تلتهم غابات أستراليا بسبب الجفاف والرياح القوية
شاهد: 100 عام على رحيل أمير المشردين الرسام موديلياني في صور