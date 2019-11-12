تمكن الخنزير "ليلو" من تغيير يوميات المسافرين في مطار سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة حيث يقوم بالتخفيف من معاناة المسافرين من خلال إضفاء جوّ من البهجة والطمأنينة والمرح خاصة أولئك الذين يعانون من التعب والإرهاق بسبب تنقلاتهم.

ويتجول "ليلو" مع صديقته تاتيانا دانيلوفا في إطار برنامج "لواء الأمن"، وهو برنامج علاجي يهدف إلى جلب حيوانات مدربة إلى المطار، لتشجيع المسافرين وتخفيف مخاوف السفر عنهم. ويرتدي "ليلو" قبعة طيار وبدلة أنيقة، أما حوافره فتمّ طلاؤها باللون الأحمر.