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شاهد: المياه تغمر مدينة البندقية وفنادق تقدم الأحذية للسياح

بعد أن غمرت المياه ساحة سانت ماركو في مدينة البندقية الواقعة شمال إيطاليا جراء العاصفة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وما نتج عنها من سيول وفيضانات، قدمت بعض الفنادق في المدينة السياحية أحذية بلاستيكية تصل لفوق الركبة للسياح الذين جاءوا لزيارة المدينة.

وأصيبت البندقية بحالة من الشلل التام بعد أن وصل منسوب المياه فيها إلى ذروته عند 1.27 متر الثلاثاء.

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