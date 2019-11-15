شاهد: اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

قتل أربعة متظاهرين اليوم الخميس بقنابل مسيلة للدموع في العاصمة العراقية بغداد حيث تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد لأزمة اجتماعية تعد الأكبر في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.
ويواصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العاصمة بغداد التي أصبحت أشبه بساحة معركة، وسط أزيز الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ووصل عدد القتلى في العراق منذ بدء الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين.
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