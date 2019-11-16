ظلت جامعة العلوم التطبيقية في هونغ كونغ محاصرة من قبل مجموعة تتكون من حوالي 100 طالب وبعض المتظاهرين المتشددين، في الوقت الذي تراجع فيه بقية الطلاب في الجامعات الأخرى عن حصار الحرم الجامعي.
وقضى الطلاب ليلتهم في الخيام معتمدين على الإمدادات التي تبرع بها المتظاهرون والمؤيدون لحركتهم الاحتجاجية حيث تعهدوا بمواصلة السيطرة على الحرم الجامعي إلى غاية موافقة الحكومة على مطالبهم المتمثلة في استقالة الرئيسة التنفيذية لمدينة هونغ كونغ وتعزيز الديمقراطية.
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