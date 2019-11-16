شاهد: استنشاق "كوكتيل الأكسجين" بنكهات مختلفة في نيودلهي

يتوق مواطنو نيودلهي منذ حوالي 20 يوما إلى تنفس هواء نقي. فقد انخفض مقياس جودة الهواء من "غير صحي" إلى غير صحي للغاية" منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالرغم من أن آثار تلوث الهواء غير مثبتة علميا، فقد توافد عشرات الأشخاص خصوصا في منتصف العمر وكبار السن على "أنبوبة الأكسجين"، والتي تم تقديم جلسة مدتها 15 دقيقة لاستنشاق كوكتيل من الأكسجين بنكهات مختلفة، مقابل 500 روبية أي ما يعادل (7 دولارات).

وبدأ توفير أنابيب الأكسجين من حزيران\ يونيو ولاقت نجاحا باهرا في العاصمة الهندية نيودلهي.