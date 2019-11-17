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شاهد: عشرات آلاف الأشخاص يزورون تايلاند لحضور مأدبة الفيل

من المتوقع أن يزور عشرات الآلاف من الأشخاص نسخة هذه السنة من مهرجان "مأدبة الفيل" الذي يُعتقد أنه الأكبر في العالم. وقام المكلفون بالعرض بمرافقة الفيلين "تونغ كام" و" وتونغ تانغ". وتشهد التظاهرة جملة من العروض الثقافية وعروض الرقص التقليدي.

وسيشارك أكثر من 160 فيلا في عروض المهرجان لنهاية هذا الأسبوع إلى جانب أكثر من ألف فنان. وسينضم إلى العرض عدد من مربي ومدربي ومروضي الفيلة.

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