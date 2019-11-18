شاهد: مواجهات عنيفة بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين تحصنوا داخل حرم جامعي

أطلقت شرطة هونغ كونغ اليوم الإثنين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإجبار المتظاهرين المناهضين للحكومة على الهرب من حرم جامعة تحصنوا بداخله. وقامت الشرطة باعتقال عشرات المحتجين وسط مناوشات عنيفة بين الطرفين. وشهد اليوم الاثنين مرحلةً جديدة من العنف خلال هذه الأزمة التي تشهدها المدينة منذ ستة أشهر. وسمعت أصوات تفجير قوية قرابة الفجر قبل أن يندلع حريق كبير عند مدخل جامعة العلوم التطبيقية في هونغ كونغ.
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