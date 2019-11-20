شاهد: الانفصاليون يزيلون الألغام بعد انسحاب القوات من شرق أوكرانيا

يواصل الانفصاليون الموالون لروسيا إزالة الألغام من منطقة التماس التي كانت تفصل بينهم وبين الجيش الأوكراني، وذلك إثر انسحاب قوات الطرفين من ثلاث مواقع على طول خط جبهة شرق أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وكان خبيران أوكرانيان فى نزع الألغام لقيا مصرعهما، وأصيب 4 آخرون السبت الماضي حين انفجر مخزن للذخائر فى قاعدة عسكرية ببلدة بلاكليا القريبة من المنطقة التى يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا شرق البلاد. ويشار إلى أن نزاعاً مسلحاً اندلع في العام 2014 بين قوات أوكرانية وانفصاليين مواليين لموسكو، تسبب بمقتل أكثر من 13 ألف شخص.
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