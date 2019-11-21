شاهد: القفز من علوّ شاهق للغطس في المياه الباردة

جمعت منافسة القفز من علو شاهق والغطس في المياه الباردة الأسترالية ريانان إيفلاند والكولومبي أورلاندو دوك. المنافسة كانت تحديا كبيرا وفريدا من نوعه حيث قفز المتنافسان على علو 20 مترا في حمام سباحة جودبور بالهند، والذي تمّ بناؤه في الأصل ليكون مصدرا للماء الشروب في أربعينيات القرن التاسع عشر.

وأصبح بئر جودبور بمثابة حمام سباحة محلي غير رسمي في المدينة حيث يرتاده الصغار والكبار للتمتع بالسباحة والغطس في المياه الباردة.