شاهد: مصري يبني منزلا صديقا للبيئة من خلال مواد أعيد تدويرها

بطريقة مبتكرة وغير تقليدية أبدع مصري في بناء منزله الخاص وذلك باستخدام مواد معاد تدويرها وحتى نفايات قام بجمعها على مدى سنوات.
وشيد تيمور الحديدي بيتا من طابقين في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة بعد أربع سنوات من التخطيط والعمل الدؤوب وجمع المواد المستخدمة التي كانت أغلبها مجانية.
وأراد تيمور تنفيذ فكرته الصديقة للبيئة بعدما يأس من إيجاد مسكن، فقرر تشييد هذا المبنى على قطعة أرض خاصة به مستخدما الكتل الخرسانية المهملة والطوب الأحمر والزجاجات وحتى إطارات السيارات لبناء جدران المنزل والسقف وحتى بعض الأثاث.
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