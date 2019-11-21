شاهد: بابا الفاتيكان في تايلاند للقاء الكاثوليك في جولة آسيوية

وصل البابا فرانسيس إلى تايلاند، الأربعاء، للقاء التجمعات الكاثوليكية الصغيرة في رحلة آسيوية تستغرق سبعة أيام ستشمل زيارة إلى اليابان يسعى خلالها البابا لنقل رسالة مناهضة للأسلحة النووية.

وتجمعت أعداد كبيرة من الكاثوليك حول سفارة الفاتيكان وبالقرب من مستشفى سانت لويس في بانكوك لرؤية البابا والتقاط صور تذكارية.

والكاثوليك هم أقلية صغيرة في تايلاند يمثلون أقل من 2٪ من السكان.