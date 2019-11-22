شاهد: مهمة معقدة في محطة الفضاء الدولية

قضى رائدا الفضاء أندرو مورغان من وكالة "ناسا" ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية حوالي ست ساعات ونصف الساعة خارج المحطة الفضائية لإصلاح وتحديث نظام التبريد على كاشف الأشعة الكونية المركب على المحطة الفضائية في إنجاز وصفته "ناسا" بالعمل "المعقد" الذي لم يسبق وأن تمّ القيام به من قبل في الفضاء.