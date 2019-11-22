شاهد: زراعات تحت الماء على الساحل الإيطالي قد تلهم فلاحي المستقبل

تولى الإيطالي جياني فوتانيزي تثبيت حاويات بلورية على شكل قباب تتسع لنحو200 لتر من الهواء على عمق 8 أمتار تحت سطح الماء على الساحل الإيطالي، غير بعيد عن الحدود الفرنسية، حيث كان هناك ما يكفي من النور حتى تثمر نباتات من الفواكه مثل الفراولة، ومزروعات أخرى مثل الريحان تظهر براعمها في حيز زمني أسرع بمرتين، مقارنة بنمو النبات في الفضاء الخارجي. والفريد في كل هذا هو أن النباتات ينمو دون تربة، وإنما تعتمد فقط على الأملاح المعدنية وقليلا من الاسمدة، وبالتالي يمكن لهذا النوع من الزراعات أن يمثل حلولا للدول التي تفتقر إلى أراض زراعية، ويفتح الطريق لزراعات في محطات الفضاء، وربما على القمر.
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