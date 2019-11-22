شاهد: احتفالات في المكسيك بذكرى الثورة على الديكتاتورية

احتفل المكسيكيون بالذكرى السنوية للثورة التي بدأت في 20 نوفمبر 1910 بقيادة إميليانو زاباتا وبانتشو فيلا، والتي أطاحت بالحكم الديكتاتوري لبورفيريو دياز، وثبتت الديمقراطية وحسنت أوضاع الفلاحين.

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