شاهد: اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في تشيلي

رشق المتظاهرون المركبات المدرعة التابعة لقوات الأمن بالحجارة في العاصمة التشيلية سانتياغو هذا الخميس حيث لا تزال حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد منذ شهرين متواصلة. وردت قوات الأمن على المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وانحصرت المواجهات في أحد شوارع العاصمة التي تحولت إلى ساحة معركة.
واندلعت الاحتجاجات في تشيلي على خلفية ارتفاع أسعار تذاكر المترو، لتتحول في وقت لاحق إلى أعمال شغب تخللتها عمليات عنف ونهب وحرق عمدي. ووعد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا باعتماد مجموعة من الإصلاحات لإخماد غضب المحتجين كرفع الحد الأدنى للأجور ورفع معاشات التقاعد.
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