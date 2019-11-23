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شاهد: إمبراطور وإمبراطورة اليابان يستكملان طقوس تولي العرش

قام إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو بزيارة ضريح "إيسي جينجو" وسط اليابان لإتمام الشعائر الرئيسية الخاصة بتولي العرش.

وتنقل الامبراطور، وهو يرتدي زياً تقليديا على متن عربة تجرها الخيول مرفوقا بأتباعه بينما وصلت الإمبراطورة بالسيارة بسبب حساسيتها من الخيول. وارتدت الإمبراطورة الكيمونو الياباني التقليدي.

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