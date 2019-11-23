شاهد: إمبراطور وإمبراطورة اليابان يستكملان طقوس تولي العرش

وتنقل الامبراطور، وهو يرتدي زياً تقليديا على متن عربة تجرها الخيول مرفوقا بأتباعه بينما وصلت الإمبراطورة بالسيارة بسبب حساسيتها من الخيول. وارتدت الإمبراطورة الكيمونو الياباني التقليدي.

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