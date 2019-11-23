أدلى الناخبون في بوغانفيل بأصواتهم لتقرير مصير جزيرتهم في بابوا غينيا الجديدة. ويختار الناخبون بين الحصول على استقلالهم أو تعزيز الحكم الذاتي الممنوح لهم، بعد سنوات من تمرد انفصالي عنيف. وصوت الناخبون البالغ عددهم 207 آلاف في كبرى مدن الجزيرة بوكا في أجواء من الفرح الذي تغذيه آمال كثيرين في أن تصبح بوغانفيل الدولة الأحدث في العالم.