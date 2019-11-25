شاهد: الاحتفال السنوي بمحاصيل "الجوز" في فرنسا

يحافظ المزارعون الفرنسيون في إقليم رون ألب على تقليدهم السنوي بالاحتفال بمحاصيلهم من مكسرات "الجوز". ويجلب المزارعون محاصيلهم إلى قرية فاتيليو لتفريغها وتكسيرها سوياً في نفس الوقت من كل عام. وشهدت محاصيل الجوز الفرنسية انخفاضاً في الإنتاج بمقدار 30% وذلك بسبب اختلاف الظروف الجوية مثل هبوب الرياح الشديدة وسقوط الأمطار الثلجية.

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