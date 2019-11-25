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شاهد: مكسيكيات ينددن بالعنف ضد المرأة من خلال الرسم والحياكة

نظمت مجموعات نسوية مكسيكية احتجاجات في مدينة مكسيكو بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال استخدام أدوات فنية.

ورسمت عشرات النساء على حاجز حول نصب "ملاك الاستقلال" في الشارع الرئيسي للمدينة يوم الأحد، بينما حاكت أخريات قلوبا أرجوانية وزهرية. للتنديد بعمليات اغتصاب مزعومة من قبل أفراد الشرطة في العاصمة المكسيكية فضلاً عن ارتفاع معدلات قتل النساء في جميع أنحاء البلاد.

وتقتل حوالي 10 نساء يوميا في المكسيك، مما يجعلها من أكثر الدول خطورة للنساء.

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