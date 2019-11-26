شاهد: مقهى خاص "للعب مع القنافذ" في موسكو

تحتضن العاصمة الروسية موسكو مقهى خاص من نوعه يوفر خدمة الدفع مقابل ملاطفة القنافذ. ويمكن لمرتادي المقهى دفع 360 روبلاً روسياً (ستة دولارات أمريكية) مقابل ملاطفة واللهو مع القنفذ لمدة ساعة واحدة. وتشترط إدارة المقهى أن يحمل الزبائن القنافذ بشكل مستقيم وألا يزعجوا القنافذ بأصوات عالية أو ملاطفات عنيفة. وتنتشر خدمة دفع المال مقابل ملاطفة الحيوانات في موسكو، فتوجد مقاهي لملاطفة الأرانب والقطط وحتى الثعابين والعناكب.