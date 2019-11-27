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شاهد: خنزير يطارد مراسلا تلفزيونيا على الهواء

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شاهد: خنزير يطارد مراسلا تلفزيونيا على الهواء

خطف خنزير الأضواء خلال بث مباشر على قناة محلية يونانية، بعدما أربك المراسل الذي لم يستطع أن يؤدي عمله بسبب مطاردة الخنزير له دون توقف.

وقال المراسل الذي كان بصدد القيام بتغطية مباشرة حول تبعات عاصفة ضربت إحدى المدن إن الخنزير كان يطاردهم قبل البث، ولم يتوقف عن محاولة "عضي".

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