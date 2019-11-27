شاهد: لبناني يغيّر وجه طرابلس برسومات غرافيتي

يستغل الرسام محمد أبرش ما يجري من احتجاجات في لبنان لتغيير وجه مدينة طرابلس برسومات الغرافيتي. ويقول أبرش إن طلاء جدران وأسوار المباني في أبرز الأماكن العامة في طرابلس هو أفضل طريقة للمشاركة في المظاهرات الدائرة. واختار أبرش الرسم على جدران أحد أشهر المباني الموجود في ميدان النور وسط طرابلس فتحمس السكان للفكرة وزودوه بالمواد اللازمة لإنهاء عمله.
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