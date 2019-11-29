شاهد إنقاذ ألباني عالق تحت أنقاض أحد المباني المنهارة جراء الزلزال

ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 6,4 درجات وكان الأقوى منذ عقود في ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان فجر الثلاثاء ما أدى إلى تدمير مبان بأكملها بينما علق عدد من سكانها تحت الأنقاض. بحسب الإحصائيات المتوفرة، قتل ما لا يقل عن 40 شخصاً. ويظهر الفيديو أعلاه لقطات نشرتها خدمات الإنقاذ في ألبانيا لعملية إنقاذ رجل من تحت مبنى انهار في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.