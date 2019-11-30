شاهد: دورية نسائية من الشرطة في دلهي الهندية.. والهدف توعوي

تقوم وحدة دوريات مؤلفة من النساء، وتابعة لشرطة دلهي، بالتجول عبر المدينة على دراجات نارية، حيث تلبس الشرطيات خوذاً باللون الزهري. الهدف من الجولات نشرُ الوعي بالجرائم المرتكبة ضد المرأة، وهي كثيرة في المدينة.
بدأت المبادرة مع 16 شرطية تم تدريبهن على القتال المسلح في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.ويقوم الفريق بدوريات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً ومن الساعة 5 مساءً إلى الساعة 7 مساءً وهن مزودات برذاذ الفلفل، وكاميرات التجسس.
يجدر بالذكر أن معدل الجرائم في دلهي المرتكبة ضد النساء أعلى بكثير من المدن الهندية الأخرى، وفقاً لبيانات سجلات الجرائم الفدرالية الصادرة في عام 2017. وأصبحت جرائم الاغتصاب في دلهي قضية سياسية منذ 2012 عندما قامت عصابة باغتصاب فتاة هندية، ما دفع بالآلاق إلى الخروج في الشوارع مطالبين بإنزال العقوبات بالمذنبين.
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