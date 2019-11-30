شاهد: مقتطفات من جنون "الجمعة السوداء" في متاجر ساو باولو البرازيلية

اكتظت مدينة ساو باولو البرازيلية يوم أمس الجمعة بالمستهلكين الذين خرجوا من منازلهم وتوافدوا إلى مراكز التسوق والمحال التجارية. ومنذ الصباح الباكر خرج الآلاف للاستفادة من العروض والخصومات التي يتم تقديمها في يوم "الجمعة السوداء".
وازدحمت محال الإلكترونيات التي أقدت على تخفيض أسعارها على أجهزة التلفزيون الحديثة ذات الشاشة الكبيرة، كما أجبرت على تمديد ساعات البيع بالتجزئة بسبب كثرة الزبائن. ويقوم المتسوقون المتحمسون بالتوافد إلى المحال للاستفادة من هذا الحدث الضخم والذي يأتي وفي كل عام مباشرة بعد عيد الشكر وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
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