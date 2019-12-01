شاهد: عودة عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ

عاد الأحد عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيّدين للديموقراطية في هونغ كونغ إلى الشوارع، بعد فترة تهدئة قصيرة ونادرة خلال حوالي ستة أشهر من حركة احتجاج سياسية بدأت في حزيران الماضي تنديدا بمشروع قانون ستيح ترحيل المتهمين إلى الصين.

ويُعدّ يوم التعبئة هذا بمثابة اختبار للسلطة والمتظاهرين، بعد أسبوع من انتخابات محلية حقق فيها المعسكر المؤيد للديموقراطية فوزاً ساحقاً. ولا تزال بكين والسلطة التنفيذية المحلية ترفضان تقديم أي تنازل جديد.

كما رفع محتجون لافتة كُتب عليها "لا تنسوا أبداً لماذا بدأتم".