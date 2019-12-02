شاهد: 70 شخصية لسانتا كلاوس يسعون لتحقيق رقم قياسي في مدينة مورناو الألمانية

تجمعت سبعون شخصية من سانتا كلاوس في مدينة مورناو الألمانية، للتجول عبر أنحاء المدينة البفارية بهدف إدخال بهجة الاحتفال بعيد الميلاد على نفوس الأهالي. ويسعى المنخرطون في المهمة إلى تحطيم رقم قياسي جديد يسجل في كتاب غينس، بشأن تجمع أكبر عدد من شخصيات سانتا كلاوس في مناسبة واحدة، مثلما فعلوا ذلك السنة الماضية، والوقوف ضد الاتجار بالمناسبة الدينية، معتبرين أن العقيدة شيء جميل لا ينبغي أن يضمحل.
وكان تجمع شخصيات سانتا كلاوس في مورناو بدأ منذ 40 سنة، إلى أن نما عدد المشاركين شيئا فشيا، وكانت الجهود أفضت السنة الماضية إلى مشاركة أكبر عدد من شخصيات سانتا كلاوس في تجمع واحد، ما سمح بتسجيل رقم قياسي، تم تدوينه في كتاب غينيس.
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