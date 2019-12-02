شاهد: حفل استلام رئيسة المفوضية الأوروبية مهامّها و10 سنوات على توقيع معاهدة لشبونة

بدأت أورسولا فون دير لين عملها رسميا كرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم 1 ديسمبر/كانون الأول. وقد تزامن الحدث مع الذكرى العاشرة لمعاهدة لشبونة. كما تولى رئاسةَ مجلس الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البلجيكي السابق تشارلز ميشيل خلفا للبولندي دونالد تاسك.
تم التوقيع على اتفاقية لشبونة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2009، والتي تهدف إلى تسهيل عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وأثمرت عن إنشاء مناصب جديدة مثل منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي كان توسك أول من تولاّه. كما أصبح للبرلمان قدر أكبر من الصلاحيات. حيث تتقاسم هذه الهيئة بعض المسؤوليات التشريعية مع المفوضية الأوروبية التي تمثل السلطة التنفيذية في التكتل.
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