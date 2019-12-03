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شاهد: رجال الإطفاء يخمدون حرائق الغابات في أستراليا

أدت حرائق الغابات في غابات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى اشتعال النيران في المنازل وإغلاق أجزاء من الطريق السريع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأسترالية. كما حذرت دائرة الإطفاء سكان نيو ساوث ويلز من إمكانية تزايد الحرائق بسبب الرياح القوية التي تجتاح المنطقة. واحترق حوالي مليوني هكتار في نيو ساوث ويلز منذ يوليو/حزيران الماضي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وتدمير أكثر من 650 منزلا، بسبب الرياح وعوامل الطقس المختلفة.

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