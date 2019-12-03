شاهد: أكثر من 45000 من دمية على الجليد في مباراة هوكي أمريكية

أقدم مشجعو نادي هوكي الجليد الأمريكي الشهير "هيرشي بيرز" Hershey Bears يوم أمس الأحد على إلقاء أكثر من 44000 من الدمى المحشوة على شكل دببة على أرضية ملعب لهوكي الجليد محطمين بذلك الرقم القياسي. في العام 2018 بلغ عدد الدببة التي تم إلقائها 34.798 وهو التقليد الذي يشهد رمي الجماهير للدمى على أرضية الملعب بعد تسجيل أول هدف في مباراة فريقهم ثم يتم جمع هذه الدببة والتبرع بها للمدارس المحلية وبنوك الطعام وجمعيات أخرى لتقديمها للأطفال المحتاجين قبيل عيد الميلاد.