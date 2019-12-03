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شاهد: جهود لإخماد حريق هائل في منشأة صناعية في سان بطرسبرغ

يكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد حريق أتى على عدد من الحاويات داخل منشأة صناعية، يوم الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا. واندلع الحريق الذي خلف دخانا كثيفا في ساعة مبكرة في منشأة تستخدم كمستودع لتخزين مواد البناء والمطاط والخشب، وصعبت الرياح القوية من مهمة رجال الإطفاء، كما ساعدت على اتساع رقعة الحريق.

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