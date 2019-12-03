شاهد: للقرود أيضا نصيب من ينابيع المياه الساخنة في اليابان

قامت مجموعة من القرود بالغطس داخل ينابيع المياه الساخنة في محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان مما يساعدها على الإسترخاء في حديقة هاكوداتي الاستوائية. وتوافد إلى المكان العشرات من الزوار لالتقاط صورا للقرود وهي تستحم. وقال رجل من الصين في الثلاثينات من عمره، إن القرود تبدو لطيفة وسعيدة للغاية.