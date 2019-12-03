شاهد: محتجون يلقون البيض على وزير العدل في مالطا

موجة غضب عارمة قوبل بها وزير العدل المالطي أوين بونيتشي، يوم الثلاثاء، لدى وصوله لحضور اجتماع مع وفد برلماني من الإتحاد الأوروبي ورئيس الحكومة المالطي لمناقشة قضية مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا. وقام منتقدون للوزير بإلقاء البيض عليه أثناء دخوله الاجتماع. ودافع رئيس الحكومة المالطي جوسيف موسكات عن تعامل حكومته مع التحقيق في جريمة القتل ودعا إلى الوحدة الوطنية بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية الكشف عن تورط رجل أعمال كبير في واقعة مقتل الصحفية عام 2017 والتي هزت الشارع المالطي حينها.