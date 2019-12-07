شاهد: الفاتيكان يضيء شجرة الميلاد

ككل عام، تم الكشف رسميا عن شجرة عيد الميلاد العملاقة ومشهد المهد المصنوع من الخشب في الفاتيكان خلال الحفل السنوي بمناسبة موسم الأعياد. وتجمعت الحشود لمشاهدة الأنوار التي تزين الشجرة المضاءة التي يبلغ طولها 26 مترًا. شجرة التنوب المزينة بأحجار فضية وذهبية وأضواء، تبرعت بها المنطقة الشمالية في فينيتو ونصبت في ساحة القديس بطرس طوال فترة عيد الميلاد.
أما مشهد المهد في ميدان القديس بطرس فيضم حوالي 23 شخصية بالحجم الطبيعي صنعت بالكامل من الخشب. وتمثل الأشكال المحيطة بمشهد المهد، الحياة في قرية ريفية صغيرة في مقاطعة ترينتو الشمالية في أوائل القرن العشرين. يمكن للزوار رؤية الشجرة ومشهد المهد حتى الـ 12 يناير/ كانون الثاني المقبل.
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