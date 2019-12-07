شاهد: أبرز الأحداث حول العالم لهذا الأسبوع في فقرة بدون تعليق

في نهاية كل أسبوع يقوم فريق تحرير يورونيوز بإختيار أكثر اللقطات التي لاقت إهتمامكم وشغلت الرأي العام حول العالم في فقرة بدون تعليق. الأسبوع المنصرم كان حافلا بالأحداث وهذه أهمها.

جمهورية التشيك

أوسترليتز، إعادة إحياء معركة نابليون العظيمة

كانت واحدة من أعظم المعارك في التاريخ الحديث. وفي العام 2019 أعيد إحياء هذه المعركة، ففي الوقت الذي عم صوت المدافع الحقول السبت 30 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، اشتبك رجال يرتدون الزي العسكري لساعات، واستعادوا ذكريات معركة أوسترليتز الشهيرة. و

مئات الأشخاص شاركوا في عملية إعادة إحياء هذه المعركة بمدينة تفاروزنا في جمهورية التشيك ، حيث حقق الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت فوزا تاريخيا. وقعت معركة نابليون المعرفة بمعركة "الأباطرة الثلاثة" في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1805 ، وشهدت انتصار جيش نابليون على القوة الروسية النمساوية التي كانت الأكبر بفضل الخبرة التكتيكية.

اليابان

للقرود أيضا نصيب من ينابيع المياه الساخنة

قامت مجموعة من القرود بالغطس داخل ينابيع المياه الساخنة في محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان مما يساعدها على الإسترخاء في حديقة هاكوداتي الاستوائية. وتوافد إلى المكان العشرات من الزوار لالتقاط صورا للقرود وهي تستحم. وقال رجل من الصين في الثلاثينات من عمره، إن القرود تبدو لطيفة وسعيدة للغاية.

فرنسا

ليون تحتفل بمهرجان الأضواء رغم البرد القارس ومناخ اجتماعي "متوتر"

تجددت الخميس في مدينة ليون الفرنسية الاحتفالات بمهرجان الأضواء، التي تتواصل حتى يوم الأحد 08 كانون الأول/ديسمبر، والتي ستقدم خلالها عروض عدة مرتبطة بموضوع تغير المناخ. وستكون هذه الدورة بحسب المنظمين أجمل نسخة للمهرجان، حيث أعدت للمناسبة 65 لوحة فنية، سيتم عرضها في نحو ثلاثين موقعا مختلفا. ومن بين اللوحات الجدارية الفنية المعبرة عن مهارة كبيرة، تلك التي ستعرض في ساحة "لي تورو" قرب دار الأوبرا، والتي ستطرح تساؤلات لدى المشاهدين، عن مدى قدرتهم للعيش دون كهرباء.