شاهد: حيوان الشمبانزي يغسل الملابس في حديقة للحيوانات في الصين

أصبح "غسل الملابس" بإستخدام الصابون في حديقة حيوانات لوكاجوي ببلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين عاملا لجذب الزوار بعد أن قرر الشمبانزي، يوهوي البالغ من العمر 18 عامًا إظهار مهاراته في غسل الملابس أمام الزوار. يوهوي، يظهر في كل مرة وهو يضع الصابون ويفرك الملابس ويزيل الصابون بالماء وحتى التأكد من أن الملابس نظيفة.

تعلم يوهوي كيفية غسل الملابس من المربين هذا العام، إذ تعلم الشمبانزي سريعا وأضحى فيما بعد قادرا على القيام بما تعلمه بمفرده. هذه الطريقة دفعت بالقائمين على الحديقة للمحاولة على تعليمه غسل الأطباق. وبدا يوهوي متحمسا لذلك.