شاهد: محتجون ضد تغيرات المناخ يطالبون بحماية المحيطات

تظاهر عشرات المحتجين ضد ظاهرة تغيرات المناخ وسط العاصمة الإسبانية مدريد، مطالبين بحماية المحيطات. وحمل المحتجون خلال المظاهرة مجسما لهيكل حوت، وقالوا إنهم يعلمون أن درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط ارتفعت بنسبة 0.4 درجات زيادة عن المعدل العام، وأن مستوى مياه البحر زادت بحساب 6 سنتمترات، مذكرين بأنه دون محيطات، لن يكون هناك أي شكل من أشكال الوجود.
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