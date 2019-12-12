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شاهد: تحطم طائرة بمحركين على طريق عمومية في الولايات المتحدة

تحطمت طائرة صغيرة الحجم بمحركين وعلى متنها شخصان، عندما هبطت اضطراريا في أحد شوارع فينيكس في الولايات المتحدة، بعد أن أعلن الطيار حالة الطوارئ أثناء اقترابه من أحد مطارات المنطقة. ولم يصب أي من الرجلين بأذى في هذا الحادث، لكن بعض السيارات التي كانت متوقفة في أحد جانبي الطريق تضررت. ووقع هيكل الطائرة على الطريق العمومية وهي بجناح واحد فيما تحطم الآخر. ولم تعرف أسباب الحادث بعد، فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالي إن تحقيقا فتح في الحادث.

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