شاهد: السلطات الباكستانية تحرق وتتلف بضائع مهربة قيمتها حوالي 250 مليون دولار

قامت السلطات الباكستانية بتدمير وحرق كميات كبيرة من البضائع المهربة، البالغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار في السوق الدولية. ومن بين المواد التي تم إتلافها، أكثر من 65 ألف قارورة كحول ومواد كيميائية خطيرة، ومواد تجميل ومبيدات حشرية و715 كيلوغرام من المخدرات. ويقول مسؤولون باكستانيون إن بلادهم تحجز كميات كبيرة من المخدرات، في طريقها من أفغانستان إلى أسواق الشرق الأوسط سنويا.
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