شاهد: زعيم حزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون يستقبل استقبال الأبطال

استقبل زعيم حزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون استقبال الأبطال في داونينغ ستريت ، لدى عودته من قصر بيكنغهام، حيث طلب من الملكة اليزابيت الثانية الإذن بتشكيل حكومة جديدة، وسيكون جونسون الشخصية 14 التي يطلب منها الملك/الملكة تشكيل حكومة جديدة. انتصار جونسون في الانتخابات سيمكنه من إنهاء ثلاث سنوات من الشلل السياسي وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربن فقد تجنب وسائل الإعلام لدى مغادرته منزله في لندن، إثر هزيمة حزبه في الانتخابات العامة.
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