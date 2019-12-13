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اختيار حرف "ري" أول رمز حروف "كانجي" الصينية كرمز لهذا العام في اليابان

اختارت منظمة في مدينة كيوتو اليابانية النهوض باستخدام رموز أحرف "كانجي"، ليكون حرف "ري" رمز العام 2019. وجرى الاختيار ضمن مسابقة شارك فيها أكثر من 216 ألف شخص. وتولى رئيس رهبان معبد كيوميزو البوذي كتابة الحرف على ورق "الواشي" الياباني. ويقول المنظمون إن "ري" يعكس رغبة الشعب الياباني في أن يكون سعيدا ويتطلع إلى مستقبل مشرق في العهد الامبراطوري الجديد، والذي بدأ مع تنازل الامبراطور ناروهيتو عن العرش في 1أيار/مايو الماضي. وقد بدأت تظاهرة "كانجي" السنوية منذ 1995.

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